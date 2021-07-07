Начался набор на летнюю стажировку в известной логистической компании

Компания «166 Грузоперевозки и Логистика» запускает очередную летнюю стажировку!

Студенты четвертого курса, выпускники бакалавриата 2021 года, а также студенты магистратуры могут подать заявку в программу летней стажировки «166 Логистическая академия – 2021». Успешно прошедшие кандидаты будут иметь возможность получить большой опыт как в сфере логистики, так и в других областях в рабочей среде.

Программа летней стажировки «166 Логистическая академия – 2021» будет проходить по следующим направлениям деятельности компании:

Человеческие ресурсы

Управление транспортом

Маркетинг и развитие бизнеса

Графический дизайн

E-коммерция

Аналитика данных

Юридический отдел

Бухгалтерия и финансы

Корпоративные операции

Call Center

Корпоративные продажи

Информационные технологии

Снабжение

Отдел удовлетворенности и решения проблем

Процесс приема состоит из трех этапов - заполнение электронного заявления, тестовый экзамен и собеседование. Кандидаты могут зарегистрироваться, подав заявку на рекрутинговый портал hr.166.az.

Последний срок подачи документов: 31.07.2021.

Примечание: программа стажировки подразумевает полный рабочий день, и участникам будет выплачиваться заработная плата.

За период проведения «166 Логистической академии» с 2019 года всего было зарегистрировано более 3 500 заявлений. Из этих заявок 96 человек, успешно прошедших все этапы, были допущены к программе летней стажировки, 43 человека, успешно окончив программу, были трудоустроены в компании.