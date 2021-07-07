Начался набор на летнюю стажировку в известной логистической компании

Тамилла Алиева, собкор

Компания «166 Грузоперевозки и Логистика» запускает очередную летнюю стажировку!

Студенты четвертого курса, выпускники бакалавриата 2021 года, а также студенты магистратуры могут подать заявку в программу летней стажировки «166 Логистическая академия – 2021». Успешно прошедшие кандидаты будут иметь возможность получить большой опыт как в сфере логистики, так и в других областях в рабочей среде.

Программа летней стажировки «166 Логистическая академия – 2021» будет проходить по следующим направлениям деятельности компании:

  • Человеческие ресурсы
  • Управление транспортом
  • Маркетинг и развитие бизнеса
  • Графический дизайн
  • E-коммерция
  • Аналитика данных
  • Юридический отдел
  • Бухгалтерия и финансы
  • Корпоративные операции
  • Call Center
  • Корпоративные продажи
  • Информационные технологии
  • Снабжение
  • Отдел удовлетворенности и решения проблем

Процесс приема состоит из трех этапов - заполнение электронного заявления, тестовый экзамен и собеседование. Кандидаты могут зарегистрироваться, подав заявку на рекрутинговый портал hr.166.az

Последний срок подачи документов: 31.07.2021.

Примечание: программа стажировки подразумевает полный рабочий день, и участникам будет выплачиваться заработная плата.

За период проведения «166 Логистической академии» с 2019 года всего было зарегистрировано более 3 500 заявлений. Из этих заявок 96 человек, успешно прошедших все этапы, были допущены к программе летней стажировки, 43 человека, успешно окончив программу, были трудоустроены в компании.