Начался набор на летнюю стажировку в известной логистической компании
Компания «166 Грузоперевозки и Логистика» запускает очередную летнюю стажировку!
Студенты четвертого курса, выпускники бакалавриата 2021 года, а также студенты магистратуры могут подать заявку в программу летней стажировки «166 Логистическая академия – 2021». Успешно прошедшие кандидаты будут иметь возможность получить большой опыт как в сфере логистики, так и в других областях в рабочей среде.
Программа летней стажировки «166 Логистическая академия – 2021» будет проходить по следующим направлениям деятельности компании:
- Человеческие ресурсы
- Управление транспортом
- Маркетинг и развитие бизнеса
- Графический дизайн
- E-коммерция
- Аналитика данных
- Юридический отдел
- Бухгалтерия и финансы
- Корпоративные операции
- Call Center
- Корпоративные продажи
- Информационные технологии
- Снабжение
- Отдел удовлетворенности и решения проблем
Процесс приема состоит из трех этапов - заполнение электронного заявления, тестовый экзамен и собеседование. Кандидаты могут зарегистрироваться, подав заявку на рекрутинговый портал hr.166.az.
Последний срок подачи документов: 31.07.2021.
Примечание: программа стажировки подразумевает полный рабочий день, и участникам будет выплачиваться заработная плата.
За период проведения «166 Логистической академии» с 2019 года всего было зарегистрировано более 3 500 заявлений. Из этих заявок 96 человек, успешно прошедших все этапы, были допущены к программе летней стажировки, 43 человека, успешно окончив программу, были трудоустроены в компании.