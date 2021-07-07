Пашинян устроил «ночь длинных ножей»: «ушли» и генерала Хачатурова

Командир 3-го армейского корпуса вооруженных сил Армении генерал-майор Григорий Хачатуров освобожден от должности. Соответствующий указ подписал Армен Саркисян, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Согласно информации, Хачатурова уволили на основании статьи п.1 ст. 133 Конституции (президент республики по предложению премьер-министра в установленных законом случаях и порядке назначает и освобождает высший командный состав вооруженных сил и других войск).

В пресс-службе Саркисяна Sputnik Армения подтвердили, что решение принято на основании предложения и.о. премьера Никола Пашиняна.

Издание напоминает, что Хачатуров в феврале этого года поддержал требование Генштаба об отставке правительства, подписавшись под соответствующим документом. Свое требование он позже подкрепил отдельным заявлением. Отец генерала, бывший начальник ГШ Юрий Хачатуров проходил обвиняемым по делу о свержении конституционного строя.