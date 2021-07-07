В Азербайджане, по данным на 8 июля, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 39 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 336 788 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 330 606 человек благополучно прошли лечение, 4980 пациентов клиник скончались. Лечение 1 202 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране всего проведено 3 821 726 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8 709 - за минувшие сутки.