Флаг талибов на соединяющем Таджикистан и Афганистан мосту

Боевики движения "Талибан" установили свой флаг на опоре моста через реку Пяндж, соединяющего Таджикистан и Афганистан, сообщил РИА Новости в четверг источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

"Талибы, захватившие пограничный пост правительственных войск Афганистана 5 июля, сегодня установили флаг на опоре своей стороны моста через реку Пяндж, соединяющего две страны, напротив таджикского КПП "Тем", - сказал собеседник агентства.

Афганские пограничники в ночь на 5 июля без боя отдали свой КПП атакующим талибам, 312 пограничников и военнослужащих успели через данный мост перейти на территорию Таджикистана.