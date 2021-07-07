Философия истории: Надир Шах, Панах Али Хан, Ильхам Алиев что есть для нас Шуша?
На карте мира вряд ли найдётся ещё такой город, который, имея столичный статут, на протяжении более трёх столетий был бы разменной и, по сути, кровавой фишкой в Большой игре стран Европы и Азии. Свинец корыстного интереса одних и известного ныне мерзейшего вероломства других, что вольготно проживали в пределах его государственности, не раз и не два рвали плоть Шуши. То есть в усмерть рвали нас, аборигенов этих просторов. Такого из века век продолжавшегося натиска не выдержала бы ни одна из столиц мира. И уже казалось, что наша страна с ее древнейшей столицей обречена. Но Его Величество Время руками и умом выдвигаемых им личностей, которых мы свято храним в своей памяти, расставило-таки всё, как надо, на свои места.
Так-то оно так. Да вот сквозь какие тернии и жертвы надо было пройти, чтобы, наконец, эта попранная злобствующей политикой справедливость состоялась и стала непреложной явью!
Разумеется, в той прямо-таки трагичной истории нашей были сильные фигуры, которые на алтарь суверенитета Азербайджана самоотверженно клали свои судьбы. А вот избранным свыше и блестяще завершившим начатое славными предками оказался один. Имя ему Ильхам Алиев.
Высокая значимость свершившейся за 44 дня победоносной войны хотя и очевидна, а вот величие её нами, современниками, ощущается как-то абстрактно. Больше на эмоциях. И понятно, почему. Ведь, как заметил влюбившийся в нашу страну Сергей Есенин, Лицом к лицу – лица не увидать. Большое видится на расстоянии! А ретроспектива именно та дистанция, с которой, как на ладони, видятся обильно политые кровью наших сородичей события, при которых раз за разом решалась судьба стольного града Шуша и всего Азербайджана. Обратим же свои взгляды в прошлое. Итак…
В середине XVII века, после Вестфальского договора (1648 г.), Азербайджан в так называемом новом мире, или, как сегодня его называют, евроцентристским, стал стремительно приобретать очертания некоего одного из ярких культурно-политических центров Востока. И Карабах в массовом порядке принимал у себя деятелей разных религиозных конфессий, политиков и коммерсантов, пожалуй, со всех стран Европы и Азии – сюда приезжали фиранги (католики), акгулаги (русские), немесы (немцы), ингилисы (англичане). А сами мы разделились в тот период на кызылбашей и карапапахов. Восторженные записи о посещении Азербайджана мы находим в архивах и различных печатных изданиях тех времён, что оставили нам, историкам, добросовестные общественные деятели и священнослужители католицизма, православия и иудаизма. И не было в нашем крае никаких проблем с живущими бок о бок с нами грузинами, евреями, русскими и, до поры до времени, армянами.
Негативный катализатор, побудивший последних нагло заявлять претензии на никогда не принадлежавшие им земли, где с широкого плеча азербайджанцев они получили надёжный кров и крепкий достаток, берёт исток с 1724 года. Именно тогда в Стамбуле между Османской империей и самодержцем Московии был подписан Константинопольский договор, по которому Азербайджан с чётко обозначенными границами получал, так сказать, символическую самостоятельность. Донельзя ослабленная междоусобными распрями страна наша со всеми своими людскими и природными ресурсами представляла из себя весьма и весьма лакомый кусок. В свете ослабления и крушения Сефевидов началась «Большая игра», ставшая важной частью политической игры в этом регионе Азии и Европы.
Коронация в 1736 году Надир Шаха на курултае в Мугани стала результатом осознания стратегической важности нашего региона как Центра нового большого проекта. Надир Шах планировал построить новую столицу на побережье Каспия, но он так и остался единственным шахом в истории без политической столицы.
Начался процесс углубления конфронтации между субъектами «Большой игры», апогеем которой и стало воздвижение политической столицы региона – города Шуша. До возникновения Шуши вовлеченные в противостояние между Сефевидами и Османами военно-политические силы не могли допустить мысли, что судьбой для этой географии на Южном Кавказе - в Карабахе уготована иная судьба. В измерении философии истории в 1750 году и был заложен первый камень будущего фундамента государства Азербайджанской Республики! Ведь Шуша стала первой столицей в нашей географии, вошедшей в современный мир в эпоху модерна. Гораздо позже другой исторический выбор предназначил Баку стать уже второй азербайджанской столицей на побережье Каспия.
Пришедшая на смену Сефевидам династия Каджаров так и не смогла решить историческую задачу – взять под контроль новую столицу Кавказа – Шушу. Каджары по древней традиции принесли присягу и возложили корону все в той же сакральной Мугани.
В то самое смутное и противоречивое время первый карабахский правитель Панах Али хан не мог не включиться в формирующийся тогда новый мир. Чтобы закрепиться и иметь определённую стабильность, он просит помощи у Османов. Ему отказывают. Иран исключался, ибо с правящей в ней династией Зендидов Панах Али находился в кровной вражде. И ему ничего не оставалось, как стать союзником России. Позитивность этого шага выразилась в том, что в Шуше стали проявляться лучшие просветительские и реформаторские начинания эпохи Романовской династии, что из года в год превращало Шушу с ее фольклором, архитектурой, культурой, музыкой и арт-стилем в центр передовой восточной культуры. Новая идентичность входила в современный миропорядок не с грузом прошлого, а с проектом будущего, предполагавшего категорическое избавление вековой конфессиональной вражды между суннитами и шиитами.
Шуша стала олицетворять новую политико-культурную географию и идентичность, утвердившуюся в современном мире не с грузом прошлого, а с начинаниями ради будущего. Шуша стала воспетой еще Надир Шахом первым воплощением концепции Дар-уль-Ислам, предполагающей унификацию суннитов с шиитами, а также уравнение прав мусульман, христиан и иудеев. Карабахская столица выступила в роли центра регионального мироустройства.
Однако планам, обещающим бурный расцвет национальной культуры и экономики, состояться было не суждено. И виной тому стал не природный катаклизм, а нечто более изощрённое и подлое. То был удар в спину всем начинаниям Панах Али хана и встававшей на ноги государственности. Нанесли его армянские мелики Карабаха, добившиеся на почве религиозной близости доверительных отношений с царствующим двором России. Их напитанная ненависть к народу, давшему им приют, в скором времени стала идеологией ненавистничества «Дашнакцутюн», которая дважды сожгла жемчужину Кавказа. А спустя век при мощной поддержке воинства ельцинской России бросила под ноги армянской военщины историческую реликвию...
Тридцать лет карабахские земли находились под сапогом армян, превративших благодатные земли с её историческими, возведёнными едва ли не с древности национальными памятниками мусульман, удинов и православного христианства в руины. Позорно выброшенные оттуда самовлюблённые человеконенавистники оставили после себя разруху. Сегодня же над ними реют отчие флаги этих. И из восстающих из пепла старинных мечетей и церквей, в окрест небес и земель, на разных наречиях разлетается молитвенное песнопение солдату, положившему конец 300-летней эпохе отчаяния.
С возвращением Шуши Азербайджан обрел историческое право на самодостаточность в географии, вновь вовлеченной в «Большую игру». Ильхам Алиев закладывает основу новой идентичности и качественно иной полиэтнической интеграции, объединив два полюсных центра – Баку и Шушу, ибо новый единый политический центр образует восточные ворота в новый складывающийся на наших глазах миропорядок. Через Шушу начинается второе возрождение Азербайджана, который до вчерашнего дня пытались выдать частью Ирана, Кавказа и в ипостаси полузависимых ханств.
Через Шушу началось возрождение Азербайджана как с точки зрения географии, так и с точки зрения идентичности. Иллюстрирует этот исторический перелом возвращение Ильхама Алиева в разрушенный наследниками армянских меликов дворец Панах Али Хана.