Идрис Гейдарли, известный тележурналист, специально для haqqin.az 16:42

На карте мира вряд ли найдётся ещё такой город, который, имея столичный статут, на протяжении более трёх столетий был бы разменной и, по сути, кровавой фишкой в Большой игре стран Европы и Азии. Свинец корыстного интереса одних и известного ныне мерзейшего вероломства других, что вольготно проживали в пределах его государственности, не раз и не два рвали плоть Шуши. То есть в усмерть рвали нас, аборигенов этих просторов. Такого из века век продолжавшегося натиска не выдержала бы ни одна из столиц мира. И уже казалось, что наша страна с ее древнейшей столицей обречена. Но Его Величество Время руками и умом выдвигаемых им личностей, которых мы свято храним в своей памяти, расставило-таки всё, как надо, на свои места. Так-то оно так. Да вот сквозь какие тернии и жертвы надо было пройти, чтобы, наконец, эта попранная злобствующей политикой справедливость состоялась и стала непреложной явью!

Разумеется, в той прямо-таки трагичной истории нашей были сильные фигуры, которые на алтарь суверенитета Азербайджана самоотверженно клали свои судьбы. А вот избранным свыше и блестяще завершившим начатое славными предками оказался один. Имя ему Ильхам Алиев. Высокая значимость свершившейся за 44 дня победоносной войны хотя и очевидна, а вот величие её нами, современниками, ощущается как-то абстрактно. Больше на эмоциях. И понятно, почему. Ведь, как заметил влюбившийся в нашу страну Сергей Есенин, Лицом к лицу – лица не увидать. Большое видится на расстоянии! А ретроспектива именно та дистанция, с которой, как на ладони, видятся обильно политые кровью наших сородичей события, при которых раз за разом решалась судьба стольного града Шуша и всего Азербайджана. Обратим же свои взгляды в прошлое. Итак… В середине XVII века, после Вестфальского договора (1648 г.), Азербайджан в так называемом новом мире, или, как сегодня его называют, евроцентристским, стал стремительно приобретать очертания некоего одного из ярких культурно-политических центров Востока. И Карабах в массовом порядке принимал у себя деятелей разных религиозных конфессий, политиков и коммерсантов, пожалуй, со всех стран Европы и Азии – сюда приезжали фиранги (католики), акгулаги (русские), немесы (немцы), ингилисы (англичане). А сами мы разделились в тот период на кызылбашей и карапапахов. Восторженные записи о посещении Азербайджана мы находим в архивах и различных печатных изданиях тех времён, что оставили нам, историкам, добросовестные общественные деятели и священнослужители католицизма, православия и иудаизма. И не было в нашем крае никаких проблем с живущими бок о бок с нами грузинами, евреями, русскими и, до поры до времени, армянами. Негативный катализатор, побудивший последних нагло заявлять претензии на никогда не принадлежавшие им земли, где с широкого плеча азербайджанцев они получили надёжный кров и крепкий достаток, берёт исток с 1724 года. Именно тогда в Стамбуле между Османской империей и самодержцем Московии был подписан Константинопольский договор, по которому Азербайджан с чётко обозначенными границами получал, так сказать, символическую самостоятельность. Донельзя ослабленная междоусобными распрями страна наша со всеми своими людскими и природными ресурсами представляла из себя весьма и весьма лакомый кусок. В свете ослабления и крушения Сефевидов началась «Большая игра», ставшая важной частью политической игры в этом регионе Азии и Европы.

Коронация в 1736 году Надир Шаха на курултае в Мугани стала результатом осознания стратегической важности нашего региона как Центра нового большого проекта. Надир Шах планировал построить новую столицу на побережье Каспия, но он так и остался единственным шахом в истории без политической столицы. Начался процесс углубления конфронтации между субъектами «Большой игры», апогеем которой и стало воздвижение политической столицы региона – города Шуша. До возникновения Шуши вовлеченные в противостояние между Сефевидами и Османами военно-политические силы не могли допустить мысли, что судьбой для этой географии на Южном Кавказе - в Карабахе уготована иная судьба. В измерении философии истории в 1750 году и был заложен первый камень будущего фундамента государства Азербайджанской Республики! Ведь Шуша стала первой столицей в нашей географии, вошедшей в современный мир в эпоху модерна. Гораздо позже другой исторический выбор предназначил Баку стать уже второй азербайджанской столицей на побережье Каспия. Пришедшая на смену Сефевидам династия Каджаров так и не смогла решить историческую задачу – взять под контроль новую столицу Кавказа – Шушу. Каджары по древней традиции принесли присягу и возложили корону все в той же сакральной Мугани.