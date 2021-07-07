Микрокредиты в Yelo Bank – быстро и комфортно

Нуждаетесь в кредите для вашего бизнеса, но устали ходить в банки, стоять в очередях и тратить свое драгоценное время на документацию?

Yelo Bank предоставляет владельцам микробизнеса возможность получать кредит прямо на пластиковую карту. Теперь вы еще на один шаг ближе к воплощению своей бизнес-мечты в реальность. Для этого достаточно всего один раз пойти в банк, получить карту и оформить кредит. Для повторного кредитования в банк идти не придется, средства будут посажены прямо на вашу карту.