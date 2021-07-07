Растет число авиакомпаний, выполняющих пассажирские рейсы в Баку

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, помимо национального авиаперевозчика AZAL и его дочернего лоукостера Buta Airways в страну восстановили полеты или собираются прилетать такие крупные авиакомпании, как Turkish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Aeroflot, S7, flyDubai, а также лоукостеры Pegasus, SkyUp Airlines и ряд других перевозчиков.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации, Азербайджан поэтапно восстанавливает международное авиасообщение, прерванное из-за пандемии COVID-19. Количество авиакомпаний, выполняющих на сегодняшний день полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев, достигло 20.

Общее количество направлений, по которым осуществляются рейсы, составляет 37 (информация на июль 2021 года). На долю AZAL приходится девять направлений (около 24% от общего числа рейсов).

Наиболее востребованными пассажирами маршрутами на текущий момент являются направления из России (19 городов) и Турции (7 городов). Из Азербайджана воздушным путем можно попасть также в Германию, Украину, Беларусь, Великобританию, Катар, ОАЭ и Израиль.

Стоит отметить, что также восстановлено авиасообщение из других международных аэропортов Азербайджана. Так, помимо Баку из Нахчывана открыты прямые рейсы в Стамбул (Turkish Airlines) и Москву (Utair), из аэропорта Гянджи - в Стамбул (Turkish Airlines), Москву и Санкт-Петербург (Ural Airlines), из аэропорта Ленкорани - в Москву (Ural Airlines и Nordwind) и Санкт-Петербург (Nordwind).