В Украине назвали сроки вступления страны в Евросоюз и НАТО

Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT.

«Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшее время. Надеемся на членство [в этих структурах] через пять-десять лет», – цитирует ТАСС Шмыгаля.

По его словам, Украина проводит все необходимые для этого реформы, однако вступление в ЕС зависит не только от Киева, но и от 27 стран – членов сообщества. При этом Шмыгаль отметил, что усилия Украины в процессе реформ по достоинству оценены ЕС.

Также глава кабмина Украины добавил, что очередной целью Киева является получение доступа на внутренний рынок ЕС, а также либерализация торговали с сообществом и обновление части договора об ассоциации, посвященной торговле.