На таджикско-киргизской границе снова стреляют: есть раненые

Таджикистан заявил об очередном нарушении киргизскими пограничниками общей границы, двое киргизских военнослужащих в результате вооруженного инцидента ранены, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.

"8 июля текущего года четверо киргизских пограничников незаконно пересекли государственную границу Таджикистан на участке Росровут района Деваштич Согдийской области. Нарушители были одеты в военную и гражданскую форму, имели при себе автоматы Калашникова, намеревались похитить 9 лошадей, принадлежащих жителям района Деваштич, и увести на свою территорию", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, на предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы киргизские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. "Ответным огнём таджикских пограничников двое нарушителей были ранены. В настоящее время представители компетентных органов двух стран находятся на месте происшествия для выяснения обстоятельств инцидента", - добавили в пресс-службе.

Предыдущий конфликт на границе двух стран, который произошел в конце апреля, унес жизни более чем 50 человек с обеих сторон.