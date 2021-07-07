Операция против армянского наркокартеля в CША: изъяты наркотики на $1,2 миллиарда

Как заявил журналистам шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва, эта операция против наркобизнеса стала одной из крупнейших в истории региона. Общая стоимость конфискованных наркотиков составила почти 1,2 миллиарда долларов.

Операцию провели в регионе Антилопа-вэлли, где в последние годы увеличивались насаждения марихуаны. Их "крышевал" наркокартель из мексиканских, азиатских и армянских группировок, отмечает издание.

"Мы хотим сказать картелям и нарушителям закона: ваши дни сочтены, и мы идем за вами", - заявил шериф Вильянуэва.

В выращивании марихуаны были задействованы нелегальные мигранты, добавил он.

В 2020 году полицейские изъяли около одной тонны марихуаны, а в этом – около 16, с 500 нелегальных посадок, которые были выкорчеваны. Благодаря теплому климату Калифорнии наркобароны собирали по четыре урожая в год.