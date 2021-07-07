Затем был представлен новый потерпевший Юсиф Оруджев, который выдвинул против экс-депутата имущественный иск на сумму в 193 тысячи манатов.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании был оглашен обвинительный акт в отношении Рафаэля Джебраилова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу бывшего депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джебраилова.

На вопрос судьи, признает ли он себя виновным, Рафаэль Джебраилов ответил отрицательно. Судья переспросил: «Может вы признаете себя частично виновным?», но и на этот вопрос получил отрицательный ответ.

Заседание суда завершилось, толком не начавшись. Очередное заседание по этому делу пройдёт 22 июня и на нем уже выступят другие потерпевшие и свидетели.

Отметим, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было проведено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана в связи с незаконными действиями бывшего депутата III, IV и V созывов Милли Меджлиса Рафаэля Джебраилова.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Рафаэль Джебраилов, будучи депутатом Милли Меджлиса, присвоил путем мошенничества денежные средства 11 человек на общую сумму 2 млн 571 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств Рафаэлю Джебраилову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба). Решением суда в отношении экс-депутата избрана мера пресечения в виде ареста.