Сотрудникам органов дипломатической службы присвоены дипломатические ранги распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение «О присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики», сообщает АзерТАдж.
Согласно документу, следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присваивается ранг Чрезвычайный и полномочный посланник второго класса: Абдуллаевой Лейле Яшар гызы; Габибзаде Эльджану Ибрагим оглу; Рафиеву Ялчыну Ильгар оглы.