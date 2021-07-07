Икрам Нур, автор haqqin.az 18:53

Ибрагим Раиси обратился к людям с просьбой помочь в процессе выбора членов его будущего кабинета. Кроме того, он обратился к своим соперникам на выборах с просьбой представить ему их видение шагов по выходу Ирана из кризиса. «Для нас все это очень неожиданно», - делится со мною впечатлениями от Раиси знакомый преподаватель университета из Тегерана. – «Мы ожидали «закручивания гаек», ужесточения отношения к либералам, а он оказался открытым к диалогу, терпим к чужому мнению и готов привлекать к сотрудничеству даже своих политических оппонентов».

Что же, происходит то, о чем говорилось уже неоднократно: «консерватор» и «реформатор» в Иране совсем не то, что под этими понятиями подразумевает западная политология. Это не более чем ярлык, а не отражение сути. Именно поэтому первые шаги Раиси и стали сюрпризом для либеральной части иранского общества. Реформы, социальные и экономические – вот главная задача нового президента Ирана. Именно этим он и намерен заниматься, однозначно давая понять, что именно внутренняя повестка является для него главным приоритетом. Местные «ястребы» уже попробовали надавить на него, требуя активизировать действия Ирана на афганском направлении. Не получилось. Попытались пожаловаться Верховному лидеру, что, дескать, мы от него ожидали – но и там не встретили понимания. «Он знает, что делает, и я ему доверяю», - ответил жалобщикам Али Хаменеи. Тем самым подтвердив, что, во-первых, выдал Раиси карт-бланш на предстоящую президентскую каденцию. И, во-вторых, намерен расширить полномочия нового президента во внешнеполитической сфере.

Но одновременно с этим Верховный лидер и Ибрагим Раиси послали обществу однозначный сигнал – реформ ради реформ не будет. Процесс пойдет под твердым и неусыпным контролем судебной системы страны. Для чего, собственно, в помощь Раиси – и на его прежнее место работы – главою судебной системы Ирана назначен Голамхосейн Мохсени-Эджеи, 64-летний бывший шиитский священнослужитель с огромным опытом работы в правоохранительных структурах Ирана. Этого человека называют по-разному. Он и «кровавый пес режима», он и «гроза коррупции и беспощадный борец со злоупотреблениями чиновников». Зависит, с какой точки зрения посмотреть. Да, действительно, в качестве министра разведки при Ахмадинежаде он принимал самое активное участие в подавлении протестов 2009 года, когда либералы попытались устроить «зеленую революцию». Но именно он отправил на скамью подсудимых Голамхосейна Карбаши, экс-мэра Тегерана и экс-губернатора Исфахана. Именно под руководством Мохсени-Эджеи в 2012 разгромили группировку финансовых воротил, широко и с размахом грабивших Национальный банк Ирана посредством мошеннических схем. На скамью подсудимых тогда отправились 126 человек. Именно он проводил расследование сговора валютных махинаций в Иране в 2018, отправив за решетку десятки замешанных в этом деле чиновников и бизнесменов.