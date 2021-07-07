Ильхам Алиев наградил азербайджанских дипломатов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июля подписал распоряжение "О награждении сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики", сообщает АзерТАдж.
Согласно документу, за плодотворную деятельность медалью "За отличие на дипломатической службе" награждаются следующие лица: Абдулазимов Эльшан Самед оглу; Аллахвердиев Эльчин Гусейн оглу; Асланов Азад Ханлар оглу; Джаббаров Аббас Гусейн оглу; Джафаров Сади Расим оглу; Ашрафзаде Эльвин Ульфат оглу; Гусейнова Айгюнь Абульфаз гызы; Гусейнова Нигяр Рамиз гызы; Гасымов Махур Хафиз оглу; Мамедов Эльдар Гасан оглу; Мамедова Хуснийя Рафаэль гызы, Солтанов Фарид Рафаэль оглу; Шахъяров Шахин Арзуман оглу; Ягубова Айсель Шакир гызы.