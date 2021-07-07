Талибы пообещали не нападать на афганско-таджикскую границу

Делегация подтвердила в Москве, что не стремится к захвату Афганистана военным путем.

"Конечно, мы не будем нападать на границу между Таджикистаном и Афганистаном. Мы заверяем российскую сторону, что наша политика не заключается в нападении", - сказал он.

Движение "Талибан" не планирует нападать на афгано-таджикскую границу. Об этом заявил ТАСС в четверг официальный представитель политофиса Мохаммад Сохаил Шахин.

"Захват Афганистана военным способом не является нашей политикой. Наша позиция заключается в поиске политического решения афганских вопросов, которые обсуждаются в Дохе, - сказал Шахин. - Мы еще раз подтвердили нашу приверженность политическому решению здесь, в Москве".

Он отметил, что талибы "могли бы легко захватить провинциальные города", но вместо этого добровольно решили остаться за их пределами.

Шахин рассказал, что главная цель визита делегации катарского политического офиса движения в Москву - обсуждение ситуации на севере Афганистана.

"Главная цель нашей встречи - обсудить недавние события, произошедшие в Афганистане, в частности на севере страны. Многие районы в недавнем времени отошли под наш контроль", - сказал он.

Делегация катарского политического офиса движения "Талибан" находится в Москве. В последний раз талибы посещали Москву в марте для участия в заседании расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в Афганистане.

Военно-политическая обстановка в Афганистане ухудшилась на фоне практически завершившегося вывода войск западной коалиции во главе с США. Новый командующий Вооруженными силами Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, назначенный на днях президентом Ашрафом Гани, заявил, что приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе.