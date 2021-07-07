Apple выпустит планшет с совершенно новым экраном

Компания Apple намерена выпустить первый iPad с дисплеем, выполненным по технологии органических светодиодов (OLED). Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на поставщиков технологического гиганта.

Первой моделью с подобным экраном станет 10,9-дюймовый планшет, возможно, новый iPad Air. Следом за ним такой дисплей получат 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro. Для последнего останется альтернатива в виде miniLED-матрицы.

Переход на новый тип дисплеев в планшетах Apple начнется уже в 2022 году, через год OLED-панели получит линейка профессиональных iPad. Подобные экраны используются в смартфонах iPhone не первый год.

Технология органических светодиодов отличается от жидкокристаллической более высокой яркостью, иной цветопередачей и настоящим черным цветом. При работе OLED-панели гораздо меньше потребляют энергии.