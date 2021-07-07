Посол США в Армении встретилась с представителями Кочаряна

Посол США в Армении Линн Трейси встретилась с руководством блока экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", сообщает пресс-служба посольства.

Американский дипломат встретилась с руководителями трех партий, входящих в блок, для обсуждения ситуации и первоочередных задач после парламентских выборов в стране.

"Посол Трейси подчеркнула, что США содействуют повестке реформ в Армении и готовы укреплять двустороннее сотрудничество, основанное на общих ценностях", - говорится в сообщении.

Трейси также отметила важность конструктивной оппозиции, верховенства закона и уважения к демократическим процессам.