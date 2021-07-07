Все шло чинно и благородно. В ходе предварительных консультаций министерского мониторингового комитета на прошлой неделе члены ОПЕК+ достигли принципиального соглашения — с августа начать повышать добычу ежемесячно на 400 тысяч баррелей нефти в сутки, что составило бы увеличение предложения на мировых рынках на 2 миллиона баррелей к концу 2021 года.

Объединенные Арабские Эмираты заблокировали принятие решения об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+. Власти ОАЭ считают несправедливым установленный для этой страны базовый уровень добычи нефти и не согласны продлевать соглашение ОПЕК+ после апреля 2022 года.

Замаячила вероятность того, что жесткая позиция ОАЭ приведет к развалу сделки, неконтролируемому росту добычи и ценовой войне, в результате чего цены на нефть опять обрушатся. Такое уже было в марте 2020 года, когда Россия объявила, что выходит из сделки с 1 апреля. Результатом стало катастрофическое падение нефтяных цен, когда фьючерсы на нефть марки WTI в один из дней торговались по отрицательной цене. То есть продавцы нефти еще и приплачивали ее покупателям.

В результате обсуждения зашли в тупик, полноформатное заседание ОПЕК+ перенесли на неопределенный срок. Рынок отреагировал мгновенно - цена Brent превысила $77 за баррель, что является рекордным значением за последние два с половиной года.

Как заявил министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи, его страна не поддержит продление, если ей не позволят увеличить базовый уровень, от которого отсчитываются квоты, с 3,2 миллиона до 3,8 миллиона баррелей в сутки.

Что еще принципиальнее, члены ОПЕК+ весьма благожелательно отнеслись к предложению Эр-Рияда продлить соглашение до конца 2022 года. Беда пришла откуда не ждали - в последний момент с предложенным планом не согласились Объединенные Арабские Эмираты, почувствовав себя облапошенными.

Мотивы Эмиратов – как на ладони: сделка ОПЕК+, заключенная в 2020 году, после демарша России оказалась выгодна России и Саудовской Аравии, но не другим участникам, особенно ОАЭ. По условиям этой сделки были установлены точки отсчета, относительно которых снижается объем добычи нефти.

В итоге, для России этот уровень был установлен в 11 миллион баррелей в день, что было выше уровня ее максимальной добычи. Саудовская Аравия взяла себе такой же уровень, что было ниже ее максимума, но выше реального уровня добычи. Остальным повезло меньше – их привязали к уровню октября 2018 года. Для ОАЭ это оказалось крайне невыгодным, ведь в установленной точке отсчета она добывала на 18 процентов меньше того, что может.

К тому же в прошлом году американская Occidental Petroleum получила от властей ОАЭ концессии на разведку и разработку нефтяных месторождений. В соответствии с концессионным соглашением, власти не могут ограничивать добычу американской компании, даже если это потребуется для соблюдения соглашения ОПЕК+.

Естественно, не обходится в этом вопросе и без политики, точнее – проблем во взаимоотношениях саудитов и ОАЭ.

Эмираты возмущены введенными Эр-Риядом пошлинами на товары из стран-участниц организации Gulf Cooperation Council (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива), что сделало невозможным поставки товаров, в производстве которых доля Саудовской Аравии составляет менее 25%.

Кроме того, саудовские власти также запретили ввоз товаров, которые полностью или частично произведены в Израиле, чем нанесли ущерб интересам ОАЭ, которые в прошлом году установили дипломатические и экономические отношения с еврейским государством.

Естественно, в ближайшее время развала ОПЕК+ не произойдет - соглашение действует до 31 марта 2022 года, поэтому его участники автоматически продолжают соблюдать действующие договоренности. Вот только, что будет дальше?

В краткосрочной перспективе отсутствие договоренностей о будущей стратегии - позитив для котировок, которые могут и побить отметку $80 за баррель. Но в долгосрочной - это сигнал о наращивании добычи независимыми от ОПЕК+ производителями, с последующим падением цен и, соответственно, доходов участников сделки.

Ведь на государствах-участниках ОПЕК+ свет клином не сошелся. Сегодня на их долю приходится около 35 % от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти. Поэтому Эр-Рияду все же придется потрудится для того, чтобы изменить позицию Эмиратов, пойдя на уступки. А какими они будут – станет известно уже в ближайшее время.