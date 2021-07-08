На Гаити задержали подозреваемых в убийстве президента

"Мы произвели шесть задержаний и конфисковали пять автомобилей. Трое из скончавшихся нападавших - иностранцы", - заявил он и подтвердил, что организаторов убийства все еще ищут.

Среди шести задержанных в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза трое иностранцев, заявил на пресс-конференции глава полиции страны Леон Шарль, передает РИА Новости.

При этом портал Haiti24 в четверг сообщил, что полиция Гаити задержала еще двух человек в связи с убийством президента страны, таким образом, число задержанных по этому делу возросло до восьми.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.

Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.

До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.