Байден исключил падение правительства в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что не считает неизбежным падение правительства Афганистана после вывода из страны американских сил, поскольку оно располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч бойцов радикального движения "Талибан", передает РИА Новости.

"Нет, это не так", - ответил он на вопрос журналиста, является ли падение властей неизбежным следствием ухода американских войск.

"У вас есть 300 тысяч афганских войск, хорошо оснащенных - на уровне любой армии мира, с военно-воздушными силами против порядка 75 тысяч талибов", - сказал Байден.

Он также опроверг недавние публикации о том, что американская разведка прогнозирует падение правительства в течение полугода после вывода американских войск.