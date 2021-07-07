Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков в интервью порталу Dir.bg сравнил ситуацию в Черном море с происходившим на границе Советского Союза и Германии перед Великой Отечественной войной и предупредил о риске военного столкновения между Россией и НАТО.

Как отметил военный, Черное море стало местом прямого контакта вооруженных сил России и НАТО, поскольку там регулярно проводятся учения, позволяющие сторонам готовиться к реальным военным действиям. Цанков обратил внимание на беспрецедентный масштаб учений НАТО Sea Breeze, указав при этом на доминирующее положение России в этом регионе. Генерал отметил, что Россия выступает против этих учений, защищая свои границы, и подчеркнул, что так сделала бы любая другая страна.

По мнению Цанкова, Североатлантический альянс «демонстрирует непризнание аннексии Крыма», что выражается в усиленном присутствии кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, особенно американских. Генерал уверен, что таким образом Вашингтон пытается оказывать давление на Москву, воспринимающей это как угрозу и наращивающей в ответ свой военный потенциал. Это, считает военный, приводит к обострению отношений и эскалации напряженности.

Цанков сравнил ситуацию в регионе с обстановкой в 1939-1941 годах, когда Советский Союз и Германия имели общую границу. «Это самый простой способ развязать войну», — сказал он. Также генерал указал, что к постоянной дислокации войск НАТО у российских границ может привести возможное получение Киевом статуса «глобального партнера» альянса. Таким образом, заключил он, теперь Украина играет роль буфера.