Власти Гаити насчитали 26 человек в отряде убийц президента страны

Отряд наемников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек, заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер, сообщает Reuters.

Ранее глава национальной полиции Гаити сообщил о задержании шести подозреваемых по делу об убийстве президента. Еще семь предполагаемых преступников ликвидировали в ходе полицейских операций.

Матиас Пьер также подтвердил агентству, что выборы нового главы государства в Гаити состоятся, как и запланировано, 26 сентября.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.