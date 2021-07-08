В рамках визита, главами Минздрава двух стран – Теймуром Мусаевым и Михаилом Мурашко была подписана дорожная карта взаимодействия двух ведомств, рамками которой определяются задачи: подготовки медицинских специалистов, развития оказания высокотехнологичной медпомощи, взаимная поддержка развития современной фарминдустрии.

Пандемия породила новое для современности явление - едва ли не наиболее активным фактором в социальных аспектах трансрегиональной интеграции играет сближение санитарно-эпидемиологических практик и систем здравоохранения. Причем, от эффективности взаимодействия в этом сегменте отношений государств, зависит множество сопряжённых аспектов - от экономической активности бизнес-контактов и развлекательного туризма, до качества высшего образования (преодоление пагубных эффектов онлайн форм) и до внедрения стандартов нового технологического уровня. Помимо того, это вопрос надлежащего уровня гражданской безопасности общего регионального пространства.

Коллективный иммунитет как аспект большой трансрегиональной интеграции

Смотрите, какая картина получается в треугольнике Россия-Азербайджан-Турция. Достигнутый потолок годовых визитов россиян в Турцию, накануне закрытия границ, превысил 7 млн человек - россияне лидируют среди других иностранцев по числу въездов в Турцию. В свою очередь, в 2019 году, Азербайджан посетили 736 тысяч россиян. Смотрим обратный поток - хотя число въездов в РФ из Азербайджана в целях бизнеса, сократилось (Азербайджан не входит в топ 5 стран трудовой миграции в РФ), в самой России около 2 млн постоянно и временно проживающих азербайджанцев (включая граждан РФ).

Таким образом, в данном треугольнике, мы наблюдаем тесное социальное взаимодействие, а следовательно единое санитарно-эпидемиологическое пространство.

Несмотря на то, что санэпид границы весьма подвижны, они в значительной мере проецируются на геополитические барьеры: ограничения на въезд и выезд граждан похожи на железный занавес ХХ века, предпочтения использования вакцин для борьбы с пандемией становятся паролем доступа либо барьером. В чем-то это более наглядная, осязаемая линия отделяющая группы стран друг от друга, чем орбиты интеграции.

Если посмотреть на список государств, одобривших "Спутник V" - это мир БРИКС и ШОС, плюс Движение неприсоединения.

Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться партнёрами РФ в Индии, Бразилии, Южной Корее. С Китаем ожидается совместная с РФ разработка нового типа однокомпонентной вакцины, для регламентной вакцинации после пика эпидемии. На конец апреля 2021, российский Фонд прямых инвестиций заключил соглашения с 20 производителями в 10 странах мира.

В регионе СНГ она производится Беларусью и Казахстаном, сообщалось о тестовом производстве в Иране.

"Р-Фарма", имеющая совместное предприятие в Азербайджане, является одним из ключевых производителей вакцины в России. В этой логике, есть вероятность, что "Спутник V" начнет синтезироваться и в Азербайджане. В середине марта Минздрав республики зарегистрировал "Спутник V", а с 15 мая началась вакцинация.

Смотрим дальше, как развивается региональное "стягивание" общих пространств. В день визита Мурашко в Баку, опубликована информация, что Россия упростила процедуру въезда для граждан Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Туркменистана. Теперь они смогут подтверждать ПЦР-тест через приложение "Путешествую без ковид". Приложение уже используют граждане ЕАЭС.

Турция, также со своей стороны делает шаги по нормализации совместных санэпид пространств - Анкара отправит в Баку 100 тысяч коробок Фавипиравира для лечения коронавируса. Соглашение между правительствами Турции и Азербайджана о медицинской помощи, накануне одобрил Эрдоган.

На более масштабном уровне работает инфраструктурный Азиатский банк развития, опять же в день визита Мурашко, опубликовав одобрение по кредиту Азербайджану на $250 млн по противодействию вирусу.

Программа активного реагирования на COVID и поддержки расходов (CARES) АБР обеспечит бюджетную поддержку текущим мерам правительства Азербайджана в области здравоохранения, соцзащиты и макроэкономической стабилизации.

Кстати, на эти цели кредит в размере $100 млн планирует предоставить Азербайджану и Азиатский банк инфраструктурных проектов.