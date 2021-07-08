Россия с Азербайджаном говорят о безопасности, то есть о пандемии итоги с haqqin.az
Пандемия породила новое для современности явление - едва ли не наиболее активным фактором в социальных аспектах трансрегиональной интеграции играет сближение санитарно-эпидемиологических практик и систем здравоохранения. Причем, от эффективности взаимодействия в этом сегменте отношений государств, зависит множество сопряжённых аспектов - от экономической активности бизнес-контактов и развлекательного туризма, до качества высшего образования (преодоление пагубных эффектов онлайн форм) и до внедрения стандартов нового технологического уровня. Помимо того, это вопрос надлежащего уровня гражданской безопасности общего регионального пространства.
В рамках визита, главами Минздрава двух стран – Теймуром Мусаевым и Михаилом Мурашко была подписана дорожная карта взаимодействия двух ведомств, рамками которой определяются задачи: подготовки медицинских специалистов, развития оказания высокотехнологичной медпомощи, взаимная поддержка развития современной фарминдустрии.
Коллективный иммунитет как аспект большой трансрегиональной интеграции
Смотрите, какая картина получается в треугольнике Россия-Азербайджан-Турция. Достигнутый потолок годовых визитов россиян в Турцию, накануне закрытия границ, превысил 7 млн человек - россияне лидируют среди других иностранцев по числу въездов в Турцию. В свою очередь, в 2019 году, Азербайджан посетили 736 тысяч россиян. Смотрим обратный поток - хотя число въездов в РФ из Азербайджана в целях бизнеса, сократилось (Азербайджан не входит в топ 5 стран трудовой миграции в РФ), в самой России около 2 млн постоянно и временно проживающих азербайджанцев (включая граждан РФ).
Таким образом, в данном треугольнике, мы наблюдаем тесное социальное взаимодействие, а следовательно единое санитарно-эпидемиологическое пространство.
Несмотря на то, что санэпид границы весьма подвижны, они в значительной мере проецируются на геополитические барьеры: ограничения на въезд и выезд граждан похожи на железный занавес ХХ века, предпочтения использования вакцин для борьбы с пандемией становятся паролем доступа либо барьером. В чем-то это более наглядная, осязаемая линия отделяющая группы стран друг от друга, чем орбиты интеграции.
Если посмотреть на список государств, одобривших "Спутник V" - это мир БРИКС и ШОС, плюс Движение неприсоединения.
Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться партнёрами РФ в Индии, Бразилии, Южной Корее. С Китаем ожидается совместная с РФ разработка нового типа однокомпонентной вакцины, для регламентной вакцинации после пика эпидемии. На конец апреля 2021, российский Фонд прямых инвестиций заключил соглашения с 20 производителями в 10 странах мира.
В регионе СНГ она производится Беларусью и Казахстаном, сообщалось о тестовом производстве в Иране.
"Р-Фарма", имеющая совместное предприятие в Азербайджане, является одним из ключевых производителей вакцины в России. В этой логике, есть вероятность, что "Спутник V" начнет синтезироваться и в Азербайджане. В середине марта Минздрав республики зарегистрировал "Спутник V", а с 15 мая началась вакцинация.
Смотрим дальше, как развивается региональное "стягивание" общих пространств. В день визита Мурашко в Баку, опубликована информация, что Россия упростила процедуру въезда для граждан Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Туркменистана. Теперь они смогут подтверждать ПЦР-тест через приложение "Путешествую без ковид". Приложение уже используют граждане ЕАЭС.
Турция, также со своей стороны делает шаги по нормализации совместных санэпид пространств - Анкара отправит в Баку 100 тысяч коробок Фавипиравира для лечения коронавируса. Соглашение между правительствами Турции и Азербайджана о медицинской помощи, накануне одобрил Эрдоган.
На более масштабном уровне работает инфраструктурный Азиатский банк развития, опять же в день визита Мурашко, опубликовав одобрение по кредиту Азербайджану на $250 млн по противодействию вирусу.
Программа активного реагирования на COVID и поддержки расходов (CARES) АБР обеспечит бюджетную поддержку текущим мерам правительства Азербайджана в области здравоохранения, соцзащиты и макроэкономической стабилизации.
Кстати, на эти цели кредит в размере $100 млн планирует предоставить Азербайджану и Азиатский банк инфраструктурных проектов.
В заключении, некоторые итоги визита главы Минздрава РФ в Азербайджан:
- оправдалась ставка Баку (идея первого вице-президента Мехрибан Алиевой) на создание общего образовательного пространства в медицинской и фармакологической сфере.
Михаил Мурашко выступил на первом торжественном выпуске филиала Московского государственного медицинского университета им. Сеченова в Баку. Отныне Азербайджан имеет собственную кузнецу кадров в сфере высшего медицинского образования;
- продолжится практическое взаимодействие клиник различного профиля.
Напомню, что в прошлом году, 17 российских врачей во главе с заведующим кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, Сергеем Авдеевым, делились опытом и подходами к лечению коронавирусной инфекции на амбулаторном и госпитальном этапах в Астаре, Джалилабаде, Масаллы.
- есть ожидания совместных научных и практических исследований при координации ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" (сертифицирован в качестве сотрудничающего центра ВОЗ) по изучению вирусов гриппа, короновирусов, в том числе есть планы по созданию совместных референс-лабораторий на базе российского оборудования. Такой опыт по вирусу птичьего гриппа уже был. Также, возможно, есть перспективы взаимодействия в рамках создания в будущем цифрового геномного паспорта, направленного на профилактику и ранее выявление врождённых заболеваний;
- в рамках развития автодорожных коммуникаций, возможна координация или совместные программы по оснащению санитарным авто- и авиатранспортом, строительством и оборудованием больниц, расположенных вдоль приграничных с Азербайджаном федеральных дорог РФ (трасса "Кавказ"), и вдоль новой трассы на территории Азербайджана.