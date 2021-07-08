Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана: погиб пограничник

Киргизский пограничник погиб в результате перестрелки на границе с Таджикистаном, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.

«В результате вооруженного нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизской Республики погиб военнослужащий пограничной службы ГКНБ Кыргызстана сержант Хуснидин Хожиев, 1994 года рождения. Обстоятельства гибели пограничника выясняются», – передает РИА Новости сообщение представителя пресс-службы.

По предварительным данным киргизской погранслужбы, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые.

Как сообщали в Бишкеке, накануне на киргизско-таджикском участке государственной границы в местности на перевале Чашмагильдан пограннаряд Киргизии подвергся внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военными. Со своей стороны, Душанбе обвинил киргизских пограничников в нарушении границы.

Предыдущий конфликт на границе двух стран случился в конце апреля.