Тяжелое ДТП в Уджаре: погибли пять человек

На участке дороги Баку - Газах у села Мюсюслю Уджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и грузовика КамАЗ погибли 5 человек. В Уджарскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами были госпитализированы три человека. Один из них позже скончался в больнице от тяжелых травм.

Личности четырех человек, погибших на месте происшествия, пока не установлены.