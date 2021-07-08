Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья

"...Спокойный ум – ключевой фактор, чтобы обрести здоровье тела. Если говорить обо мне, то, поскольку мой ум пребывает в покое, каждую ночь я сплю очень спокойно и глубоко 9 часов. Такой сон имеет большое значение", - сказал Далай-лама.

Далай-лама XIV рассказал, сколько часов в сутки он отводит для сна и что еще ему нужно для здоровья. Ранее Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, заявил, что благодаря дружескому отношению и пожеланиям многих людей намерен прожить до 110-113 лет, пишет РИА Новости.

Буддийский духовный лидер вспомнил, как один политик рассказал ему, что спит только 4-5 часов в день. "Даже для политиков и предпринимателей достаточный, крепкий и спокойный сон необходим – он оказывает положительное влияние на состояние ума и функционирование всех элементов тела", - уверен Далай-лама.

Сам он ежедневно после крепкого 9-часового сна несколько часов посвящает медитации. "Неважно, какие проблемы я вижу, мой ум остается в покое", - добавил Далай-лама.

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.