Убийцы президента Гаити скрывались в посольстве Тайваня

На территории посольства Тайваня в Порт-о-Пренсе в ходе полицейской операции арестованы 11 подозреваемых по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Согласно сообщению, утром 8 июля сотрудникам представительства поступила информация о том, что гаитянским полицейским нужно пройти на территорию диппредставительства для преследования подозреваемых в убийстве главы государства. Сотрудники посольства дали согласие. В диппредставительстве отметили, что операция прошла гладко.

Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что в группу преступников из 28 людей, участвовавших в покушении на Моиза, входили 26 граждан Колумбии и два уроженца Гаити, имеющих гражданство США.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло это сообщение.