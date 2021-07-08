Талибы захватили КПП на границе с Ираном

Боевики движения "Талибан" захватили КПП на границе Афганистана с Ираном, сообщило в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на официального представителя афганских властей и местные СМИ.

Это не первый случай, когда талибы берут под контроль афганский пограничный КПП. Associated Press отмечает, что ранее они захватили районы близ границ с Таджикистаном и Узбекистаном.

Представитель "Талибана" сообщил в своем Twitter, что боевиков тепло встречали местные жители в городе Ислам-Кала, где расположен КПП. Ислам-Кала является приграничным населенным пунктом в западной провинции Герат в 120 км от одноименной столицы провинции.

По сообщениям иранских СМИ, афганские солдаты, находившиеся в городе, покинули свои позиции и направились в Иран в поисках убежища.