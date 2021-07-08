Назван продукт, препятствующий образованию тромбов

Врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия1» рассказали, за счет чего рыба может снизить риск образования тромбов и продлить жизнь, сообщает РИА Новости.

Гинзбург напомнил, что рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, благодаря которым снижается воспалительный процесс. При этом морская рыба содержит больше Омега-3, чем речная, также в ней есть витамин D.

«Было исследование, которое показало: если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это снижает риск инфаркта почти в два раза», — заявил Агапкин.

Речная рыба (карп, окунь) содержит немало витамина В и фолиевой кислоты. Более того, в ней есть группа витаминов, отвечающая за регулирование холестерина и снижения риска образования тромбов.

«Есть исследования, которые показывают, что употребление рыбы два-три раза в неделю помогает прожить нам на три с половиной года дольше, а употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок», — рассказал Гинзбург, подчеркнув, что рыба богата витамином Е, оказывающим омолаживающий эффект.