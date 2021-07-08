В освобожденном селе Физули нашли тысячи кустов конопли

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции провели комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Хаш-хаш-2021», в результате которых были обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения, сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, на территории освобожденного от оккупации села Гаджар было обнаружено и уничтожено 1263 куста конопли весом 217 килограммов.