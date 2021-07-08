Международная группа ученых опубликовала результаты исследования двух основных версий происхождения COVID-19 - инфекции, унесшей уже более 4 млн жизней: прямая передача вируса человеку от животного и утечка из лаборатории Института вирусологии в Ухане, сотрудники которого якобы занимались созданием смертельно опасного вируса методами генной инженерии. Об этом пишет Русская служба BBC.

Выводы ученых изложены в опубликованном черновике научной статьи "Происхождение Sars-Cov-2: критический обзор", ее авторами стали два десятка исследователей из Великобритании, Китая, США и других стран под руководством одного из самых авторитетных вирусологов мира - профессора Эдварда Холмса.

Ученые сравнивают Sars-Cov-2 с четырьмя другими, видами коронавируса, вызывающими у людей обычную сезонную простуду. Все эти вирусы очевидно имеют животное происхождение, однако, откуда именно они взялись и при каких обстоятельствах стали заразными для человека, до конца не выяснено.

Еще один важный аргумент в пользу лабораторной утечки - то, что за год с лишним так и не было найдено животное с достаточно похожим вирусом, который в теории мог бы передаться человеку. Однако авторы работы отмечают, что ученые смогли протестировать далеко не все виды животных с уханьского рынка.

Авторы также напоминают, что науке до сих пор не удалось установить источник вирусов Эбола, гепатита С, полиомиелита и многих других возбудителей, а на поиск животного, ставшего источником атипичной пневмонии SARS в 2022 году, ушло более 10 лет.

Кроме того, нет абсолютно никаких данных, свидетельствующих, что до начала пандемии в WIV (Уханьский институт вирусологии) вообще работали с вирусами, родственными Sars-Cov-2. А в марте 2020 года всех сотрудников лаборатории, из которой теоретически могла произойти утечка, проверили на наличие антител к вирусу - и все они оказались отрицательными.