За отказ надеть маску — штраф $10 тысяч

В США пассажир самолета был оштрафован на 10,5 тысячи долларов за то, что отказался во время полета надеть маску. Штраф был выписан Федеральным авиационным управлением страны (FAA), сообщается на сайте ведомства.

"Бортпроводник семь раз напоминал ему о необходимости надеть маску должным образом, и каждый раз он спускал ее с носа после того, как бортпроводник уходил", - говорится в сообщении.

Потом пассажир поругался с бортпроводником, не стал заполнять протокол о нарушении и отказался предоставлять удостоверение личности. Более того, он обвинил команду самолета в агрессивности.