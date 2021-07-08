Минобороны показало руины еще одного села в Джебраиле видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Даг Машанлы освобожденного от многолетней армянской оккупации Джебраильского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Даг Машанлы освобожденного от многолетней армянской оккупации Джебраильского района.
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