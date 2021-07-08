Крупнейшие автоконцерны оштрафовали на €875 миллионов

Еврокомиссия накануне оштрафовала пять ведущих автопроизводителей – BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche – на 875 миллионов евро за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных автомобилей, передает Reuters со ссылкой на замглавы ЕК Маргрет Вестагер.

«Пять производителей автомобилей обладали технологиями, позволяющими снизить вредные выбросы сверх того, что требуется по закону в соответствии со стандартами выбросов ЕС», – цитирует «Мир-24» Вестагер.

По ее словам, компании вступают в сговор, что по антимонопольным правилам Евросоюза незаконно.

Еврокомиссия наложила общий штраф в размере 875 миллионов евро. При этом концерн Daimler не был оштрафован, так как сообщил ЕК о существовании данного картеля. В ЕК указали, что штраф для него составил бы 727 миллионов.

Volkswagen оштрафован на 502 миллиона, BMW – на 373 миллиона. Компании признали свою причастность к картелю и согласились урегулировать ситуацию.