Талибы рассказали, чего они хотят

Талибы не ставят целью господство над всей территорией Афганистана, а хотят создать "свободную исламскую государственную систему" путем диалога. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса движения "Талибан" Мухаммад Наим.

"Господство над регионами и провинциями Афганистана не было и не является нашей целью. Если бы нашей целью были власть и господство в каких-то сферах, мы бы достигли ее в 2001 году", - сказал он.

Наим отметил, что талибы преследуют несколько основных целей. "Первая – освободить нашу страну и нацию… Вторая цель состоит в том, чтобы люди жили в рамках системы, основанной на национальных ценностях и интересах своей страны. Третья – успокоить наш народ, нацию, страну и создать независимую и свободную исламскую государственную систему, которая могла бы устоять и защищать свою территорию", - сказал Наим.