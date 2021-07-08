В Нефтчале задержали братоубийцу
8 июля в прокуратуру Нефтчалинского района поступила информация о смерти в результате полученных травм жителя поселка Гасанабад Нефтчалинского района Заура Мамедова.
Как сообщили в прокуратуре Нефтчалинского района, расследование установило, что Заур Мамедов скончался от ножевых ранений, нанесенных ему родным братом - Вахидом Мамедовым из-за семейно-бытового конфликта.
В прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана. Вахид Мамедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Ведется расследование.