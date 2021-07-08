Депутаты обсудят ряд важных законопроектов

Кроме того, депутаты обсудят законопроект о внесении изменений в законы «О государственной службе», «О прохождении службы в органах прокуратуры», «О дипломатической службе», «О прохождении службы в органах юстиции», «О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям», в «Положение о прохождении службы в таможенных органах», утвержденное законом № 768-IQ от 7 декабря 1999 года, «Положение о службе в государственных налоговых органах», утвержденное законом № 141-IIQ от 12 июня 2001 года, «Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана», утвержденное законом № 168-IIQ от 29 июня 2001 года, и «Положение о прохождении службы в миграционных органах», утвержденное законом № 930-IIIQ от 4 декабря 2009 года (третье чтение); законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (третье чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине» (третье чтение); законопроект о внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс (третье чтение); законопроект об утверждении «Договора о взаимном обмене секретной информацией при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь».

Также парламентарии рассмотрят законопроекты о внесении изменения в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики; законопроект о внесении изменения в Кодекс о торговом судоходстве Азербайджанской Республики и в закон Азербайджанской Республики «О морских портах»; законопроект о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине»; законопроект о внесении изменения в законы Азербайджанской Республики «О земельном рынке», «Об особом международном праве», «О государственных закупках», «Об особых экономических зонах», «Об обеспечении единых стандартов измерений» и «Об аккредитации в сфере оценивания соответствия»; а также в Положение о Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.