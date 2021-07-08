Соратник Пашиняна вместе со своей командой уходит из политики

Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Тигран Авинян уходит из политики в частный сектор. Об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

Согласно сообщению, Авинян решил перебраться в одну из частных компаний своего близкого друга Варага Сисеряна.

Газета отмечает, что речь идет о телекоммуникационной компании, где Авинян намерен занять должность руководителя. Вместе с тем и.о вице-премьера намерен забрать свою команду из правительства и предоставить рабочие места в компании.

Авинян не был включен в избирательный список партии власти "Гражданский договор".