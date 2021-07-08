Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 11:52

На днях haqqin.az рассказал, что в результате дорожного спора был убит водитель Автомобильной Федерации Азербайджана. О том, как после уличного спора двое подонков погнались за ним на машине и забили до смерти… Сообщение было бы шокирующим, не будь оно столь типичным для стран нашего региона. Нет, конечно, сотрудников федераций убивают не столь уж часто, зато каждый день мы читаем в разных эсэнговских СМИ о том, как в очередной раз после разгоревшейся из-за пустяка словесной перепалки кого-то убили, кого-то ранили, кто-то чудом спасся от пули, которую мог получить, по сути, ни за что.

Гибнут и молодые парни, и мужчины в возрасте, богатые и бедные, из провинции, из столицы, из семей простых торговцев и знатных и состоятельных фамилий. Трагедия не различает ни возраста, ни статуса, ни уровня образования – беда нежданно-негаданно может нагрянуть в любой дом. Это тот случай, когда болезнь у всех народов Кавказа общая, и мы к ней так привыкли, что уже и не реагируем – разве что в самых крайних случаях, когда жертвами и убийцами становятся подростки. Да что там, реагируем – посудачим пару о дней о том, что «так дальше жить нельзя», потом злость на неправильное мироустройство проходит, и все возвращается на круги своя. Кавказ – как Южный, так и Северный, наверное, единственный в мире регион, где большинство кровавых преступлений - убийств и тяжелых увечий, происходит практически по одной основной причине – «на почве словесной ссоры». Испокон века наши сограждане неистово убивают друг друга из-за того, на что в других странах и внимания не обратят, разве что бросят косой взгляд друг на друга. Правда, и у нас общество меняется, нравы смягчаются, и то, что было неприемлемо еще каких-то 15 лет назад, сегодня стало нормой жизни. Эволюция, открытость границ, опыт проживания за рубежом – все это в значительной степени изменило мышление людей. Меняется многое, но неизменно одно – как и в советские 70-80-е, а потом ужасные 90-е наши сограждане продолжают убивать друг друга по пустякам.

Сугубо с точки зрения статистики дела в наших кавказских странах с точки зрения насильственных преступлений обстоят довольно прилично - в среднем количество убийств на 100 000 человек в Азербайджане, Армении, Грузии в среднем колеблется от 2,2 до 2,6. Это много, но не запредельно, как это может показаться на первый взгляд при ознакомлении с нашей криминальной хроникой. Например, в той же цивилизованной Европе в среднем на 100 000 человек приходится 1,5 убийств. Но это в среднем, в таких странах, как Бельгия, Франция, и Швеция. Есть и поменьше. Скажем, в странах юга Европы, где вроде как считается, что у них тоже народ темпераментный и горячий народ, странным образом убивают меньше, чем хладнокровные финны: в Италии, Испании, Греции и Португалии этот показатель составляет 0,7 убийств на 100 000 человек, тогда как в Финляндии – 1 2 – 1,5. В целом же, как ни крути, в странах Южного Кавказа в среднем убивают на 40% больше, чем Европе… Правда, в России, все еще хуже. Там, по разным данным, коэффициент убийств составляет от 9 до 11 человек на 100 000 населения. Разницу чувствуете? Но и это божья благодать в сравнении с Латинской Америкой, где счет идет на десятки убийств, и как венец – Венесуэла, самая опасная страна в мире, где убивают в год более 50 человек на 100 000 населения.

Казалось бы, все в порядке и волноваться не о чем. Но почему тогда на душе неспокойно и не покидает чувство тревоги, ощущения того, что каждого из нас за углом преследует опасность? А причина простая: формулировка – «на почве личной ссоры»… «Личная ссора» - это то, что может случиться с кем угодно, когда угодно и где угодно. Ваш 18-летний сын вышел в магазин за хлебом, там по какому-то глупому поводу у него случилась та самая «личная ссора» - и через полчаса он в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь. Нет каких-то четких правил, норм поведения, которые хоть минимально гарантируют безопасность. В гораздо более опасных странах, таких как Мексика, Бразилия, Аргентина, есть набор рекомендаций, выполнение которых не то чтобы обеспечивает неприкосновенность, но, по крайней мере, делает жизнь более предсказуемой. Правила простые: не живите в гетто и вообще не заходите туда, не имейте никаких дел с бандами и наркокартелями, если вас грабят – лучше не играть в героя и отдать бандитам все, что они требуют. В случае соблюдения этих правил есть шанс прожить так, что все убийства и ранения пройдут мимо вас. Все это можно забыть, когда речь идет о Южном Кавказе. Никаких банд, контролирующих целые районы, тут нет, стало быть, держаться от них на расстоянии – бессмысленно. Масштабные криминальные разборки и перестрелки – явление нечастое, а убийства во время уличного ограбления – вообще в последний раз случались лет этак 20 назад. Здесь все как-то приземленно и спонтанно. Большинство убийств не носят криминальный характер – двое парней, которые забили насмерть водителя, ничего подобного не планировали, и даже когда ссора возникла, не помышляли ни о чем подобном. А потом – мозги перекрылись, гнев застил глаза – и случилось то, что случилось. Невозможно бороться с преступлениями, которые совершают не преступники, и убийствами, которые не планируются, а совершаются в состоянии аффекта. Точно так же, в отличие от Латинской Америки, не имеет значения, в каком районе вы находитесь – глупая ссора может возникнуть как на рабочей окраине, так и в престижном центральном районе. «Выбирайте место жительства» - это про Мексику, но не про Кавказ, где все места проживания, все районы одинаково опасны и одинаково безопасны одновременно. Парадокс, но это так.