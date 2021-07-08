Обычная кавказская традиция: убить человека за слово наша жизнь
На днях haqqin.az рассказал, что в результате дорожного спора был убит водитель Автомобильной Федерации Азербайджана. О том, как после уличного спора двое подонков погнались за ним на машине и забили до смерти…
Сообщение было бы шокирующим, не будь оно столь типичным для стран нашего региона. Нет, конечно, сотрудников федераций убивают не столь уж часто, зато каждый день мы читаем в разных эсэнговских СМИ о том, как в очередной раз после разгоревшейся из-за пустяка словесной перепалки кого-то убили, кого-то ранили, кто-то чудом спасся от пули, которую мог получить, по сути, ни за что.
Гибнут и молодые парни, и мужчины в возрасте, богатые и бедные, из провинции, из столицы, из семей простых торговцев и знатных и состоятельных фамилий. Трагедия не различает ни возраста, ни статуса, ни уровня образования – беда нежданно-негаданно может нагрянуть в любой дом.
Это тот случай, когда болезнь у всех народов Кавказа общая, и мы к ней так привыкли, что уже и не реагируем – разве что в самых крайних случаях, когда жертвами и убийцами становятся подростки. Да что там, реагируем – посудачим пару о дней о том, что «так дальше жить нельзя», потом злость на неправильное мироустройство проходит, и все возвращается на круги своя.
Кавказ – как Южный, так и Северный, наверное, единственный в мире регион, где большинство кровавых преступлений - убийств и тяжелых увечий, происходит практически по одной основной причине – «на почве словесной ссоры».
Испокон века наши сограждане неистово убивают друг друга из-за того, на что в других странах и внимания не обратят, разве что бросят косой взгляд друг на друга. Правда, и у нас общество меняется, нравы смягчаются, и то, что было неприемлемо еще каких-то 15 лет назад, сегодня стало нормой жизни. Эволюция, открытость границ, опыт проживания за рубежом – все это в значительной степени изменило мышление людей.
Меняется многое, но неизменно одно – как и в советские 70-80-е, а потом ужасные 90-е наши сограждане продолжают убивать друг друга по пустякам.
Сугубо с точки зрения статистики дела в наших кавказских странах с точки зрения насильственных преступлений обстоят довольно прилично - в среднем количество убийств на 100 000 человек в Азербайджане, Армении, Грузии в среднем колеблется от 2,2 до 2,6. Это много, но не запредельно, как это может показаться на первый взгляд при ознакомлении с нашей криминальной хроникой.
Например, в той же цивилизованной Европе в среднем на 100 000 человек приходится 1,5 убийств. Но это в среднем, в таких странах, как Бельгия, Франция, и Швеция. Есть и поменьше. Скажем, в странах юга Европы, где вроде как считается, что у них тоже народ темпераментный и горячий народ, странным образом убивают меньше, чем хладнокровные финны: в Италии, Испании, Греции и Португалии этот показатель составляет 0,7 убийств на 100 000 человек, тогда как в Финляндии – 1 2 – 1,5.
В целом же, как ни крути, в странах Южного Кавказа в среднем убивают на 40% больше, чем Европе…
Правда, в России, все еще хуже. Там, по разным данным, коэффициент убийств составляет от 9 до 11 человек на 100 000 населения. Разницу чувствуете?
Но и это божья благодать в сравнении с Латинской Америкой, где счет идет на десятки убийств, и как венец – Венесуэла, самая опасная страна в мире, где убивают в год более 50 человек на 100 000 населения.
Казалось бы, все в порядке и волноваться не о чем. Но почему тогда на душе неспокойно и не покидает чувство тревоги, ощущения того, что каждого из нас за углом преследует опасность? А причина простая: формулировка – «на почве личной ссоры»…
«Личная ссора» - это то, что может случиться с кем угодно, когда угодно и где угодно. Ваш 18-летний сын вышел в магазин за хлебом, там по какому-то глупому поводу у него случилась та самая «личная ссора» - и через полчаса он в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь.
Нет каких-то четких правил, норм поведения, которые хоть минимально гарантируют безопасность. В гораздо более опасных странах, таких как Мексика, Бразилия, Аргентина, есть набор рекомендаций, выполнение которых не то чтобы обеспечивает неприкосновенность, но, по крайней мере, делает жизнь более предсказуемой.
Правила простые: не живите в гетто и вообще не заходите туда, не имейте никаких дел с бандами и наркокартелями, если вас грабят – лучше не играть в героя и отдать бандитам все, что они требуют. В случае соблюдения этих правил есть шанс прожить так, что все убийства и ранения пройдут мимо вас.
Все это можно забыть, когда речь идет о Южном Кавказе. Никаких банд, контролирующих целые районы, тут нет, стало быть, держаться от них на расстоянии – бессмысленно. Масштабные криминальные разборки и перестрелки – явление нечастое, а убийства во время уличного ограбления – вообще в последний раз случались лет этак 20 назад.
Здесь все как-то приземленно и спонтанно. Большинство убийств не носят криминальный характер – двое парней, которые забили насмерть водителя, ничего подобного не планировали, и даже когда ссора возникла, не помышляли ни о чем подобном. А потом – мозги перекрылись, гнев застил глаза – и случилось то, что случилось.
Невозможно бороться с преступлениями, которые совершают не преступники, и убийствами, которые не планируются, а совершаются в состоянии аффекта. Точно так же, в отличие от Латинской Америки, не имеет значения, в каком районе вы находитесь – глупая ссора может возникнуть как на рабочей окраине, так и в престижном центральном районе. «Выбирайте место жительства» - это про Мексику, но не про Кавказ, где все места проживания, все районы одинаково опасны и одинаково безопасны одновременно. Парадокс, но это так.
Все три стран Южного Кавказа с криминальной точки зрения довольно безопасны, но преступления со смертоубийством, подобные недавнему бакинскому – не вопрос безопасности. Скорее, вопрос дурного воспитания. Что-то такое родители закладывают в психику своих детей, что они готовы убивать людей не моргнув глазом, практически просто так, без какой-либо значимой причины.
Разумеется, к этому причастен криминальный менталитет, который учит молодежь, что никому ничего нельзя прощать, что каждый должен самой высокой ценой расплатиться за малейшее «неуважение». Но это лишь часть проблемы – готовность «спрашивать» со всех, в том числе и за сущие мелочи, не могла появиться только как часть бандитских понятий – здесь в основе лежит что-то другое. Какой-то изъян в воспитании, который не исправить законами и полицейскими мерами.
Порок, который пережил развал СССР, бардак 90-х, наведение порядка в 2000-х, рыночную экономику, открытие границ, миграцию и т.д . – не преодолеть исключительно правовыми мерами. Единственный выход - длительная, тяжелая эволюция. Общее движения в сторону бОльшей цивилизации, смягчения нравов, приобретения привычки держать себя в руках и не поддаваться на эмоции.
На это понадобится много лет. И пока это не случится – сообщения криминальной статистики вряд ли претерпят существенные изменения.