На территории Губадлинского и Лачинского районов открылись две новые воинские части Государственной пограничной службы (ГПС).

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, на церемонии, организованной в связи с этим событием, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав по случаю начала деятельности новых воинских частей.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана за короткий срок была организована служебно-боевая деятельность воинских частей на освобожденных территориях, что имеет большое значение для охраны восстановленных государственных границ.

В завершение мероприятия состоялось награждение группы военнослужащих, отличившихся успехами по службе.