Брат генерала Мирзоева - подполковник полиции застрелился в своем кабинете

Начальник 4-го отделения Управления полиции Бинагадинского района полковник-лейтенант полиции Рахиб Мирзоев покончил с собой в служебном кабинете. Об этом haqqin.az сообщил руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов.

По словам главы пресс-службы МВД, полковник-лейтенант Рахиб Мирзоев застрелился из своего табельного оружия.

Полковник-лейтенант полиции Рахиб Мирзоев является братом генерала Сахиба Мирзоева. В настоящее время генерал Сахиб Мирзоев находится на пенсии.