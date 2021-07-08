Генпрокуратура о самоубийстве подполковника полиции

Генеральная прокуратура начала расследование в связи с самоубийством начальника полиции в Баку.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 9 июля около 11:00 поступила информация о том, что начальник 4-го отделения Управления полиции Бинагадинского района полковник-лейтенант полиции Рахиб Мирзоев застрелился из своего табельного оружия.

В настоящее время на месте работают сотрудники Следственного управления Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.



Позже будет предоставлена дополнительная информация.