Аккредитованные в Азербайджане дипломаты приехали в Физули и Шушу

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается организация ознакомительных визитов аккредитованных в стране дипломатов на освобожденные от армянской оккупации территории. Как сообщили haqqin.az, сегодня начался визит в Физули и Шушу более 100 представителей дипкорпуса и международных организаций.

Согласно информации, в поездке принимают участие послы Турции, Пакистана, Италии, Австрии, Швеции, Польши, Израиля, Китая, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Беларуси, Украины, Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии, Катара, Алжира и ряда других стран, а также представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирной организации здравоохранения.

Представители дипкорпуса и международных организаций уже ознакомились со строительством Международного аэропорта Физули. Дипломаты были проинформированы о работе, проделанной в аэропорту, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым. Было отмечено, что зарубежные партнеры Азербайджана, в том числе итальянские и турецкие компании, активно задействованы в строительстве аэропорта.

Длина взлетно-посадочной полосы нового аэропорта, который будет расположен на площади 250 гектаров, составит три тысячи, ширина - 60 метров.