Талибы заявили, что контролируют большую часть Афганистана
Большая часть территории Афганистана, кроме Кабула и части уездов около него, контролируется "Талибаном", заявил представитель политофиса движения в Дохе Абдуллахиб Мансур.
"Фактически сложилась ситуация, что административные центры провинций только контролируются официальным Кабулом, все остальные окрестности и уезды, входящие в состав провинций находятся под (нашим) контролем", - сказал Мансур на пресс-конференции в Москве, его цитирует РИА Новости.