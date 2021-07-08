В России выявили максимальное с января число новых случаев COVID-19

Максимальное со 2 января число новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки - 25 766, общее число зарегистрированных случаев болезни выросло до 5 733 218, сообщили журналистам в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно статистике штаба, 2 января в стране был зарегистрирован 26 301 новый случай болезни.

Добавляется, что за все время в РФ зарегистрировано 5 733 218 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,45%.

За сутки в РФ подтверждены 726 смертей от COVID-19, с начала пандемии — 141 501.