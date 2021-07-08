Отдел международной жизни и политики 13:32

Проблема беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока все еще остро стоит на повестке дня, прежде всего для Европы. Haqqin.az не раз сообщал о катастрофических ситуациях на утлых суденышках, переполненных теми, кто хочет попасть в благополучные страны Евросоюза, чтобы забыть кошмары своих родных мест. Только что стало известно, что власти порта Аугуста на Сицилии разрешили наконец впустить в свою гавань корабль благотворительной миссии Ocean Viking, который, подобно «летучему голландцу», болтался в море, в последние дни приняв на свой борт 572 человека, спасенных в Средиземном море.

Это произошло после того, как экипаж судна забил тревогу об ухудшающейся на его борту ситуации. Несмотря на все призывы команды Ocean Viking, до сих пор ни одна европейская страна не дала разрешения на причаливание его в своих средиземноморских портах. Команда корабля, который ходит под норвежским флагом и был нанят НПО SOS Mediterannee, несколько дней спасала беженцев с ненадежных дрейфующих лодок и понтонов. Это все происходило в ливийских водах. В ожидании позволения пристать к какому-нибудь берегу команда SOS Mediterannee сообщала, что час от часу ситуация на борту ухудшается: судно переполнено, люди находятся там в плохих условиях и при страшной жаре, и потому среди беженцев царит напряжение, стресс и измученность. Команда спасателей призывала береговые власти найти решение и срочно развязать проблему. Координатор спасательной акции и организации Луиза Альберта, находящаяся на борту, сообщила в четверг, что к морским властям были направлены пять просьб открыть какой-либо порт для этого судна. Она добавила, что на борту через сутки закончится еда. Только после этого, наконец, в ночь на пятницу было получено согласие на вход Ocean Viking в порт Аугуста на Сицилии, куда и раньше не раз часто приставали суда с беженцами.