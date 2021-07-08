Беженцы нарушают стабильность на островах Италии наш обзор
Проблема беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока все еще остро стоит на повестке дня, прежде всего для Европы. Haqqin.az не раз сообщал о катастрофических ситуациях на утлых суденышках, переполненных теми, кто хочет попасть в благополучные страны Евросоюза, чтобы забыть кошмары своих родных мест.
Только что стало известно, что власти порта Аугуста на Сицилии разрешили наконец впустить в свою гавань корабль благотворительной миссии Ocean Viking, который, подобно «летучему голландцу», болтался в море, в последние дни приняв на свой борт 572 человека, спасенных в Средиземном море.
Это произошло после того, как экипаж судна забил тревогу об ухудшающейся на его борту ситуации. Несмотря на все призывы команды Ocean Viking, до сих пор ни одна европейская страна не дала разрешения на причаливание его в своих средиземноморских портах.
Команда корабля, который ходит под норвежским флагом и был нанят НПО SOS Mediterannee, несколько дней спасала беженцев с ненадежных дрейфующих лодок и понтонов. Это все происходило в ливийских водах.
В ожидании позволения пристать к какому-нибудь берегу команда SOS Mediterannee сообщала, что час от часу ситуация на борту ухудшается: судно переполнено, люди находятся там в плохих условиях и при страшной жаре, и потому среди беженцев царит напряжение, стресс и измученность. Команда спасателей призывала береговые власти найти решение и срочно развязать проблему.
Координатор спасательной акции и организации Луиза Альберта, находящаяся на борту, сообщила в четверг, что к морским властям были направлены пять просьб открыть какой-либо порт для этого судна. Она добавила, что на борту через сутки закончится еда. Только после этого, наконец, в ночь на пятницу было получено согласие на вход Ocean Viking в порт Аугуста на Сицилии, куда и раньше не раз часто приставали суда с беженцами.
Надо сказать, что в последние недели волна беженцев, направляющихся к берегам Италии, все нарастала. Так, в четверг на остров Лампедуза, известную точку притяжения на итальянском побережье, прибыло 8 лодок со 120 мигрантами. Все они были размещены в центре временного пребывания, который, как заявляют встревоженные местные власти, уже и так переполнен, и перейдены всякие границы возможного.
Что будет с теми, кто вступил на берег в порту Аугусты, пока неясно. Скорее всего, более полутысячи мигрантов будут распределены по лагерям беженцев, где и без них хватает ищущих лучшей жизни. Но это будет лишь началом злоключений уже на суше тех, кого спасли в море.
Что касается островка Лампедуза — первого и ближайшего желанного пристанища для мигрантов из Северной Африки и Азии, то мигрантский кризис там длится не первый год. И им в своих целях пользуются правые и консервативные круги и партии. Их представители обещают, что, как только они придут к власти, перекроют все пути для нелегальных мигрантов с других континентов и полностью закроют Италию для них.
На фоне кризиса с мигрантами растет недовольство местных жителей — пандемия среди беженцев грозит здоровью местных итальянцев.
Еще год назад центр временного размещения, рассчитанный на 90 человек, вмещал почти 1200, ищущих убежища. Мигранты часто свободно покидают это место пребывания и отправляются в центр города, подвергая опасности окружающих.
Несмотря на беспокойство и тревогу властей, одна из правозащитных организаций выпускает брошюры для мигрантов с призывом «Добро пожаловать в Италию!». Нет сомнения, что такая ситуация — взрывоопасный заряд, подложенный под общественную стабильность, пока еще существующую на островах Италии. И радикальные идеи правых, похоже, здесь падают на благодатную почву.
А вот как найти баланс между правами человека и безопасностью коренных жителей — пока, видимо, не знает никто.