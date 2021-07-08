Синоптики рассказали, какой будет погода завтра
В субботу, 10 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-25, днем 29-32, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 50-60%, днем 35-40%.
Температура морской воды на северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.
Завтра в северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами проливные, выпадет град. На остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.
10 июля на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.