В Армении продлят карантин еще на полгода
Правительство Армении намерено продлить карантин, введенный в сентябре 2020 года из-за коронавирусной пандемии, еще на полгода, заявила и.о. министра здравоохранения республики Анаит Аванесян.
"Проект продления карантина уже в правительстве, думаю, сегодня будет одобрен. Мы продлеваем еще на шесть месяцев карантин, потому что решение о карантине создает инструментарий, который позволяет нам применять более или менее жесткие ограничения", - приводит ТАСС слова Аванесян.