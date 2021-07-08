Махмуд Аббас едет на переговоры с Эрдоганом

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас прибывает в пятницу с трехдневным визитом в Турцию. В Управлении по связям администрации президента Турции сообщили, что визит организован по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Anadolu.

В повестке дня переговоров обсуждение состояния и перспектив двусторонних отношений. Также лидеры Турции и Палестины обсудят гуманитарную ситуацию в Палестине, усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечение межпалестинского согласия и подготовку к выборам в Палестине.