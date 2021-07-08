Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию дорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку".

Как сообщает АзерТадж, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6,2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.